"Zielony Ład właśnie wchodzi". Kaczyński o "wszystkich kłamstwach" rządu Tuska

Kaczyński oświadczył w środę, że stanowisko PiS dotyczące rządu Tuska jest bardzo krytyczne. Ocenił m.in., że koalicja rządząca w krótkim czasie doprowadziła "do bardzo poważnego kryzysu finansów publicznych, które są podstawą funkcjonowania państwa".

– Dziennie, niedawno zadłużaliśmy się na 1 mld zł, a teraz jest to 1,2 mld zł. Nawet ten ogromny deficyt budżetowy, który został założony w projekcie budżetu będzie przekroczony, albo będą musiały nastąpić ogromne cięcia – stwierdził.

Prezes PiS krytycznie ocenił działania rządu w sferze ochrony zdrowia. Mówił też o spadku dochodów podatkowych, "przeciekaniu środków" i "zatrzymaniu mechanizmów rozwojowych".

Kaczyński: Wszystkie te opowieści z kampanii wyborczej to były kłamstwa

– Ten rząd może być oceniany tylko i wyłącznie bardzo negatywnie. (...) Wszystkie te opowieści z kampanii wyborczej o tym, jak to nie będzie Zielonego Ładu, że już go właściwie nie ma, no właśnie wchodzi, że nie będzie tej przymusowej translokacji imigrantów do Polski, to były kłamstwa – powiedział Kaczyński.

– Trudno sądzić, że ci, którzy to mówili, nie wiedzieli, że to są kłamstwa. Chciano po prostu społeczeństwo wprowadzić w błąd i to na ogromną skalę. Sądzę, że w Europie niewiele jest przykładów podobnego traktowania społeczeństwa przez władze, takiego całkowicie manipulacyjnego – ocenił prezes PiS.

Zielony Ład. Wypowiedzi Trzaskowskiego i decyzja TK

W czasie kampanii wyborczej kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski przekonywał, że Zielony Ład "już nie obowiązuje, bo zmienił się świat". Jednocześnie atakował Mateusza Morawieckiego, że jako premier zgodził się na Zielony Ład.

Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek, że unijne regulacje dotyczące środowiska, zwłaszcza ochrony klimatu, są sprzeczne z zasadą suwerenności przewidzianą w polskiej konstytucji.

