"Polska nie musi wdrażać Zielonego Ładu". Jest przełomowy wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny zajął się kwestią wpływu Unii Europejskiej na polską politykę energetyczną. Wniosek w tej sprawie złożyła do TK grupa stu posłów. Wnioskodawcy podnosili, że nakładanie na podmioty z sektorów energetycznych i energochłonnych obowiązku uczestniczenia w systemie EU ETS ogranicza ich wolność gospodarczą. Argumentowali również, że państwo polskie traci możliwość zapewnienia obywatelom równego dostępu do energii, który mają oni zagwarantowany w konstytucji.

27 maja br. przed TK odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie zgodności unijnego systemu ETS z polską ustawą zasadniczą. Jednak wówczas wyrok nie zapadł. Trybunał niespodziewanie otrzymał pismo z Kancelarii Prezydenta RP, w którym ta domagała się więcej czasu na przygotowanie swojego stanowiska (prezydent RP jest w takiej sytuacji z mocy prawa uczestnikiem postępowania). Kolejna rozprawa odbyła się we wtorek (10 czerwca br.).

Zielony Ład. "UE łamie Konstytucję RP"

"Polska nie musi wdrażać Zielonego Ładu! Przełomowy wyrok TK! UE narzucając Polsce rujnujące naszą gospodarkę rozwiązania Zielonego Ładu łamie Konstytucję RP z uwagi na fakt, że Polska w tej procedurze pozbawiona była przez organy UE prawa weta! Tak orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny!" – poinformował na portalu X Sebastian Kaleta. Polityk PiS reprezentował grupę posłów, która zaskarżyła politykę klimatyczną UE do TK. Wniosek ten był wcześniej przygotowany przez m.in. byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

"Oznacza to, że jakakolwiek próba implementacji ETS budynkowego czy transportowego będzie naruszać Konstytucję. Otwiera to ścieżkę do radykalnego obniżenia cen prądu i ciepła już teraz! UE nie dostała na podstawie traktatów kompetencji by bez zgody Polski decydować o tym z jakich źródeł energii możemy korzystać i jakimi obciążeniami fiskalnymi mogą być obłożone poszczególne źródła. To sedno orzeczenia TK" – wyjaśnił poseł Kaleta.

"Od lat mówiłem, że UE okrada Polskę swoją polityką klimatyczną i dzisiaj TK to formalnie i ostatecznie potwierdził. Dzisiejszy wyrok to setki miliardów oszczędności dla polskiej gospodarki!" – dodał były wiceminister sprawiedliwości.

