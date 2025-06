Druga tura wyborów prezydenckich. OBWE ma zastrzeżenia

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w poniedziałek, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Wybory prezydenckie. Zastrzeżenia OBWE do drugiej tury

Międzynarodowi obserwatorzy z OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) poinformowali, że druga tura wyborów prezydenckich w Polsce została dobrze zorganizowana i skutecznie przeprowadzona. Zwrócili jednocześnie uwagę na silną polaryzację społeczną oraz medialną oraz kwestię finansowania kampanii, w tym przejrzystość i możliwość angażowania się stron trzecich.

W raporcie podkreślono też, że media – w tym publiczne – były silnie stronnicze, a dostęp do bezstronnych informacji ograniczony. Jedyna telewizyjna debata między kandydatami została oceniona jako słabo moderowana, co – zdaniem autorów dokumentu – uczyniło ją okazją do wzajemnych oskarżeń zamiast prezentacji programów.

Wspólna misja obserwacyjna Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) wyraziła również obawy w kwestii niezależności Sądu Najwyższego, a konkretnie izby powołanej w 2018 r., która odpowiada za zatwierdzanie wyników wyborów. Według raportu jej kontrowersyjny status obniża zaufanie społeczeństwa do sądownictwa.

Misja obserwacyjna

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich przeprowadzonej 18 maja OBWE również opublikowała raport, w którym znalazły się zastrzeżenia dotyczące przejrzystości procesu wyborczego w Polsce.

W wyborach prezydenckich w Polsce uczestniczyło 42 obserwatorów z 24 państw, w tym 34 długoterminowych ekspertów ODIHR i 8 przedstawicieli ZPRE.

Czytaj też:

Hołownia proponuje zmianę sposobu wyboru prezydenta. Zaskakujące słowa w Sejmie