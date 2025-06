Kolejne nazwisko w przyszłej Kancelarii Nawrockiego

Kolejny polityk PiS trafi do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. To Marcin Przydacz, były wiceminister spraw zagranicznych i były szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Andrzeja Dudy. Przydacz będzie ministrem ds. zagranicznych – podał nieoficjalnie portal Wirtualna Polska. Wkrótce transfer posła PiS do Kancelarii Prezydenta ma zostać oficjalnie potwierdzony. Marcin Przydacz już teraz ma być odpowiedzialny za doradztwo Nawrockiemu w sprawach międzynarodowych.

To m.in. on miał być odpowiedzialny za zorganizowanie rozmowy telefonicznej Karola Nawrockiego z przywódcą USA Donaldem Trumpem, do której doszło we wtorek.

Prezydent-elekt potwierdził, że szefem jego gabinetu zostanie Paweł Szefernaker (szef sztabu w trakcie kampanii), a szefem kancelarii, według "Newsweeka", może zostać Przemysław Czarnek.

Rozmowa Nawrocki-Trump. Jest zaproszenie do USA

O rozmowie i jej tematach polityk poinformował w sieci. Karol Nawrocki przekazał, że zaprosił Donalda Trumpa do wizyty w Polsce oraz sam dostał zaproszenie do USA.

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych. Zaprosiłem Prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu. God bless Poland! God bless America!" – napisał w serwisie X Karol Nawrocki, który 1 czerwca wygrał wybory prezydenckie, pokonując kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

To już druga rozmowa Nawrockiego z Trumpem. Pierwsza, osobista, odbyła się na początku maja, gdy jeszcze jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki poleciał do Waszyngtonu. Wtedy spotkał się z prezydentem USA w Gabinecie Owalnym. Jak relacjonował później mediom prezes IPN, Donald Trump wspiera go i powiedział: "You Will Win".

