Pawłowicz do prezydenta: Weto zaszkodziło interesom Polski

"Panie Prezydencie, W Parlamencie Europejskim NIE ROZPROSZONA drobnica polityczna ma mieć reprezentację, bo PE nie ma cech narodowego parlamentu i nie stanowi prawa. Tam MUSI być silna SPÓJNA, ZGODNA ekipa państwa członkowskiego, by wywierać presję i BRONIĆ POLSKI, nie partii..." – napisała na Twitterze Pawłowicz.

"Struktury UE nie mają na celu realizacji reguł demokracji, bo sama UE w swej filozofii zaprzecza regułom demokracji. UE jest projektem czysto politycznym i stosowanie do niej logiki demokracji jest po prostu BŁĘDEM. Weto zaszkodziło interesom Polski" – oceniła polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Pod koniec lipca Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu.

Nowelizacja nie otrzymała jednak podpisu prezydenta, który dzisiaj zawetował ustawę. – Odmawiam podpisania ustawy i zwracam ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Z kilku względów – stwierdził Andrzej Duda na konferencji prasowej. Jak zapewnił prezydent, dokument w tej sprawie jeszcze dzisiaj znajdzie się na biurku marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

