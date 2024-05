Zabójcza pewność niepewności

Zapewne właśnie z tego powodu tak ochoczo gonimy za wszystkim, co daje nam choćby namiastkę poczucia pewności, i to choćby na krótko. I jednocześnie tak chętnie uciekamy od wszystkiego, odganiamy od siebie wszystko, co ową wszechotaczającą nas niepewność potęguje, co ją wzmaga.

No i, niestety, nie sposób nie zauważyć, że od dobrych (czy raczej: złych – ba, wprost fatalnych) kilku, a właściwie już kilkunastu lat, w wielkim – i w dodatku coraz szybciej narastającym – stopniu, ową niepewność wokół nas, w naszym życiu generuje – potęguje i wzmaga – Unia Europejska.