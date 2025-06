Kolejny atak nożownika w Polsce. W akcji śmigłowiec

Jak podaje RMF FM, do ataku doszło podczas kłótni. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował kobietę nożem, a następnie próbował odebrać sobie życie. Na miejsce przybyła policja i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Parze jest udzielana pomoc medyczna.

Wstrząsający przebieg zdarzenia

– Około godz. 13:00 zostaliśmy wezwani na pilną interwencję do jednej z firm w miejscowości Kłosowice. Dwoje pracowników się pokłóciło. Jak się okazało mężczyzna ugodził nożem swoją życiową partnerkę, a następnie usiłował popełnić samobójstwo. Policjanci, jak i ratownicy pogotowia są na miejscu. Jest udzielana pomoc rannej kobiecie i mężczyźnie – przekazał radiu RMF FM mł. insp. Andrzej Borowiak.

Jak przekazał funkcjonariusz, policjanci sprawdzą teraz, czy w miejscu, w którym doszło do ataku był monitoring. – Jeśli tak, to zabezpieczymy nagrania. Policjanci ustalą także, co zaszło pomiędzy mężczyzną a kobietą, że doszło do całej tej sytuacji – wyjaśnił mł. insp. Borowiak.

Kolejny atak w Wielkopolsce

W czwartek w pobliżu dworca PKP w Poznaniu doszło do bójki, która zakończyła się atakiem nożem. Media podają, że dwaj mężczyźni trafili do szpitala.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło przy ul. Dworcowej, tuż obok dworca PKP w Poznaniu. – Około godz. 12.35 poznańscy policjanci otrzymali informację o bójce trzech osób przy ul. Dworcowej w Poznaniu, w trakcie której doszło do użycia noża. W wyniku tego zdarzenia dwóch mężczyzn odniosło obrażenia niezagrażające ich życiu, są w trakcie zaopatrywania ran w szpitalu – przekazała "Faktowi" mł. asp. Anna Klój.

Jako pierwsi na miejscu interweniowali policjanci Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Świadek zdarzenia przekazał mundurowym, że widział szarpaninę trzech mężczyzn, w trakcie której jeden z nich użył noża w stosunku do pozostałej dwójki. Według świadka nożownik zaczął oddalać się z miejsca zdarzenia schodami ruchomymi. Policjantom udało się zatrzymać agresora. Na miejsce wezwano pogotowie. Z kolei ranni zostali przewiezieni do szpitala.

