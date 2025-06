Nożownik na dworcu w Poznaniu. Dwie osoby w szpitalu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło przy ul. Dworcowej, tuż obok dworca PKP w Poznaniu. – Około godz. 12.35 poznańscy policjanci otrzymali informację o bójce trzech osób przy ul. Dworcowej w Poznaniu, w trakcie której doszło do użycia noża. W wyniku tego zdarzenia dwóch mężczyzn odniosło obrażenia niezagrażające ich życiu, są w trakcie zaopatrywania ran w szpitalu – przekazała "Faktowi" mł. asp. Anna Klój.

Jako pierwsi na miejscu interweniowali policjanci Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Świadek zdarzenia przekazał mundurowym, że widział szarpaninę trzech mężczyzn, w trakcie której jeden z nich użył noża w stosunku do pozostałej dwójki. Według świadka nożownik zaczął oddalać się z miejsca zdarzenia schodami ruchomymi. Policjantom udało się zatrzymać agresora. Na miejsce wezwano pogotowie. Z kolei ranni zostali przewiezieni do szpitala.

Choć pierwotne zgłoszenie dotyczyło bójki, to aktualne ustalenia wskazują na to, że ranni mężczyźni mogą być pokrzywdzonymi. Są oni nietrzeźwi i trafią do izby wytrzeźwień. Policja potwierdza, że wszyscy uczestnicy bójki to Polacy. Jeden z mężczyzn ma ranę na dłoni, przecięte palce. Drugi ma ranę na przedramieniu.

Trzech zatrzymanych

"Fakt", powołując się na informacje od policji podaje, że po analizie zabezpieczonych zapisów kamer monitoringu policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu także dwóch mężczyzn, którzy odnieśli obrażenia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwaj pijani mężczyźni najpierw podbiegli do 41-latka, zaczęli go szarpać i atakować, a w trakcie szarpaniny mężczyzna użył noża. – Sprawa jest dość skomplikowana, oczywiście w toku postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury będziemy szczegółowo ją wyjaśniać i właściwie kwalifikować – dodała mł. asp. Anna Klój.

