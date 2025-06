Toruń: Rodzina zaatakowanej przez Wenezuelczyka kobiety wydała oświadczenie

W ubiegłym tygodniu 24-latka trafiła do szpitala w stanie krytycznym po napaści, do której doszło w Parku Glazja w Toruniu. Napastnikiem jest 19-letni imigrant z Wenezueli. Do ataku doszło w nocy z 11 na 12 czerwca.

Yomeykert R.-S został doprowadzony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. 19-letni Wenezuelczyk usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawca zadał kilkanaście ciosów ostrym narzędziem, powodując poważne i rozległe obrażenia głowy, szyi oraz klatki piersiowej.

Rodzina Klaudii K. wydała oświadczenie, w którym apeluje o uszanowanie prywatności kobiety, poprzez niespekulowanie nt. jej stanu. Komunikat został opublikowany na stronie internetowej miasta Torunia.

Rodzina apeluje o ciszę i szacunek

"W związku z dramatycznymi wydarzeniami, które dotknęły naszą rodzinę, zwracamy się z serdeczną, lecz stanowczą prośbą o powstrzymanie się od przekazywania, publikowania i przetwarzania informacji dotyczących stanu zdrowia naszej bliskiej. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego zainteresowania opinii publicznej, jednak doświadczamy osobistej tragedii, która wstrząsnęła nami głęboko. W tym szczególnie trudnym czasie potrzebujemy ciszy, spokoju i możliwości przeżywania bólu w gronie najbliższych.

Upowszechnianie danych dotyczących zdrowia – niezależnie od ich źródła – stanowi naruszenie prawa do prywatności oraz może poważnie zagrażać zdrowiu psychicznemu członków naszej rodziny, którzy znajdują się obecnie pod szczególną opieką psychologiczną. Prosimy media, osoby prywatne oraz instytucje o poszanowanie naszej prywatności i wstrzemięźliwość w komentarzach i publikacjach. Wierzymy, że empatia i odpowiedzialność społeczna przeważą nad chęcią przekazywania sensacyjnych informacji" – napisała rodzina w oświadczeniu.

