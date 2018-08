Janowscy pozywają "Super Express" i TVP. "Nie zostawię tak tego"

Jak poinformowała w rozmowie z "Fleszem" żona Roberta Janowskiego, prezes TVP miał zagrozić byłemu prowadzącemu "Jaka to melodia?", że "skończy jak Grażyna Torbicka i Maciej Orłoś". – To naszym zdaniem próba zastraszenia, nie możemy się na to zgodzić – podkreśla.

Małżeństwo Janowskich zapowiada pozew nie tylko wobec TVP, ale także Super Expressu, który również pisał na temat odejścia prowadzącego programu "Jaka to melodia?". – Wiadomości z pierwszych stron gazet, jakoby "Jaka to melodia?" był ustawianą sektą, są kłamstwem i naruszają dobre imię moje i programu. Telewizja Polska była współproducentem teleturnieju i miała kontrolę nad całością, włącznie z castingami, uczestnikami i merytoryczną całością show. Nie zostawię tego tak, szykuję pozew – mówi Robert Janowski w rozmowie z "Twoim Imperium".

