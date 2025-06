Piotr Semka odznaczony przez prezydenta. "Ku chwale Ojczyzny"

Prezydent oznaczył Piotra Semkę "za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności zawodowej i społecznej, za zasługi dla wolnej Polski".

Publicysta "Do Rzeczy" został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest on nadawany za wybitne zasługi dla państwa i narodu polskiego w różnych dziedzinach, takich jak służba publiczna, nauka, kultura, gospodarka czy obronność.

"Pan Prezydent był łaskaw uhonorować mnie dziś Krzyżem oficerskim Polonia Restituta. Ku chwale Ojczyzny!" – napisał Semka na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Piotr Semka wśród odznaczonych przez prezydenta

Andrzej Duda odznaczył w czwartek (26 czerwca) łącznie kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy, intelektualistów, uczonych i duchownych.

– Zawsze stawialiście Rzeczypospolitą na pierwszym miejscu, choć może nie zawsze się to opłacało, może nie zawsze szło to w parze z partykularnymi czy chwilowymi interesami. Nigdy nie obawialiście się brać odpowiedzialności za Rzeczypospolitą, za jej przyszły los, za to, jak będzie kształtowane w Polsce prawo, jaki kierunek rozwoju Polski jest właściwy, a jaki niewłaściwy. Wobec czego należy się sprzeciwić, a co należy pobierać. Czego należy żądać od rządzących – mówił prezydent podczas uroczystości.

Podziękował odznaczonym za spotkania i rozmowy, w których padały propozycje zmian i działań. Zapewnił, że każda z tych dyskusji była "pouczająca i stanowiła jakąś cegiełkę, zwłaszcza w ostatnich dziesięciu latach mojej działalności".

– To było bardzo ważne, by zmienić pewne paradygmaty. Ludzie zobaczyli, że można dotrzymać zobowiązań, że można złożyć w kampanii wyborczej zobowiązania i zrealizować je przynajmniej w zdecydowanej większości. Że można w ten sposób wyznaczyć nowe standardy w polskiej polityce, które potem bardzo trudno będzie ludziom odebrać – tłumaczył.

twitter

Duda zaprosił Nawrockiego i zażartował

Do uczestnictwa w uroczystości Andrzej Duda zaprosił prezydenta elekta Karola Nawrockiego. – Tu stoi nowy prezydent, przejmuje pałeczkę. Przyszedł pilnować, by nikt z Państwa nie uznał, że ten proces jest zakończony – zażartował Duda.

Nawrocki napisał na portalu X, że "przyznane dzisiaj odznaczenia państwowe to wyraz najwyższego uznania za zasługi dla Rzeczpospolitej". "Gratuluję wszystkim odznaczonym i dziękuję za służbę dla naszej ukochanej Ojczyzny!" – dodał.

twitter

Karol Nawrocki oficjalnie obejmie urząd na początku sierpnia, kiedy po dziesięciu latach z Pałacu Prezydenckiego wyprowadzi się Andrzej Duda.