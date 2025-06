Zaskakująca inicjatywa Stanowskiego. "Raz na miesiąc lub dwa miesiące"

Krzysztof Stanowski zorganizował w Kanale Zero sesję Q&A, podczas której na żywo odpowiadał na pytania widzów. Znany dziennikarz wyszedł z zaskakującą inicjatywą. – Myślę, że to czas, żeby aktywować pomysł, o którym już wcześniej mówiłem, ale teraz, po wyborach prezydenckich, jest na to przestrzeń. Powinniśmy przez obywatelską inicjatywę ustawodawczą zmieniać prawo w Polsce. Powinniśmy w Kanale Zero od jesieni raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące wychodzić z jedną nową inicjatywą, która będzie bardzo szeroko omawiana – oznajmił.

– Nie wiem, czy tak dokładnie będzie to wyglądać. Muszę to sobie przemyśleć. Na przykład we wrześniu robimy miesiąc zmieniania prawa dotyczącego chorób rzadkich. Piszemy taką ustawę, zbieramy pod nią 100 tysięcy podpisów i składamy do Sejmu – zapowiedział.

Stanowski zapowiada projekt obywatelski

– Nie jest łatwo lekceważyć inicjatywę ustawodawczą w sprawie chorób rzadkich. To ma swoje konsekwencje wizerunkowe dla polityków. (...) Nie chcę wywracać systemu podatkowego, nie chcę się mieszać w sprawę aborcji. Chcę, żebyśmy się pochylili nad rzeczami, które są dość oczywiste, które trzeba zmienić – mówił Stanowski.

– Chodzi o to, żebyśmy zrobili serię programów, gdzie będziemy się zastanawiać, jak to ma wyglądać, zatrudnili specjalistów od pisania ustaw, zapłacili im, żeby zrobili to zgodnie ze wskazówkami i wytycznymi społeczności Kanału Zero oraz w ramach ekspertów, którzy będą tu przychodzić, i złożyli gotowy wniosek. A potem będziemy pytać polityków, co się dzieje z tym wnioskiem. Mamy taką siłę, inni tej siły nie mają – tłumaczył.

Co to jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza?

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Aby projekt obywatelski trafił do Sejmu, musi się pod nim podpisać minimum 100 tysięcy osób w trzy miesiące. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, muszą przedstawić skutki finansowe jego wykonania. Inicjatywa ustawodawcza jest ważnym narzędziem demokracji bezpośredniej. Pozwala obywatelom na bezpośredni wpływ na proces legislacyjny.

Jeżeli projekt ustawy został wniesiony zgodnie z wymogami formalnymi, marszałek Sejmu kieruje go do pierwszego czytania.

Choroby rzadkie

Choroby rzadkie to schorzenia, które występują u jednej na 2 tys. osób. Jak dotąd zidentyfikowano około 8 tys. takich chorób. Na całym świecie cierpi na nie aż 350 mln osób. W samej Unii Europejskiej takich pacjentów jest 30 mln, a co dziesiąty z nich to Polak.

Często są to choroby przewlekłe, o ciężkim przebiegu, w wielu przypadkach ujawniają się w dzieciństwie. Osoby chore muszą korzystać ze zbiórek, aby móc finansować swoje leczenie, które nie jest w pełni refundowane przez system opieki zdrowotnej, i leki, które należą do najdroższych na świecie.

