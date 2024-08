Choroby rzadkie. Tusk obiecuje wsparcie dla pacjentów

Szef rządu zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć finansowanie dla zwiększenie opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby rzadkie. Chodzi o poprawę diagnozowania i leczenia tego typu schorzeń. Tusk stwierdził, że rząd dąży do pełnego rozpoznawania, finansowania i opieki nad najczęściej diagnozowanymi. Według szacunków nowy program wsparcia ma kosztować 100 mln złotych.

Jak dotąd w tej kwestii rząd Donalda Tuska podjął decyzję o powołaniu Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich w każdym województwie. To element planu na lata 2024-2025.

Choroby rzadkie to schorzenia, które występują u 1 na 2 tys. osób. Jak dotąd zidentyfikowano już około 8 tys. takich chorób. Na całym świecie cierpi na nie aż 350 mln osób. W samej Unii Europejskiej takich pacjentów jest 30 mln, a co dziesiąty z nich to Polak. Do tej poty musieli oni korzystać ze zbiórek, aby móc finansować swoje leczenie i leki, które należą do najdroższych na świecie.

Reforma minister Leszczyny

Zwiększenie nakładów na leczenie chorób rzadkich to jedno z kilku działań zapowiedzianych przez Ministerstwo Zdrowia.

Na początku lipa minister Izabela Leszczyna była pytana o ekspertów, którzy ostrzegają, że w ciągu najbliższych lat może zabraknąć w budżecie NFZ 158,9 mld złotych. Leszczyna zapewnia jednak, że Polsce "nie grozi nam zapaść finansowa".

– Uspokajam wszystkich pacjentów, ale także lekarzy, pielęgniarki, wszystkie zawody medyczne i dyrektorów szpitali, że kontrakty NFZ będą realizowane – powiedziała Leszczyna. – Pracujemy nad projektem, który specjaliści i eksperci nazywają odwróconą piramidą świadczeń. Na całym świecie już tak jest, że zdecydowaną większość świadczeń medycznych można wykonywać poza szpitalem np. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych, czy w POZ – mówiła.

