Co dalej z Campus Polska? Będzie pismo do sponsorów imprezy

Mikołaj Wasiewicz opublikował w social mediach nagranie, które szybko usunął, ale filmik i tak rozszedł się po sieci. Widać na nim bawiących się uczestników Campusu Polska Przyszłości w słuchawkach (tzw. silent disco), tańczących i wykrzykujących "J***ć PiS".

Mariusz Błaszczak przekazał, że poseł Anna Gembicka przygotuje na piśmie wystąpienie do sponsorów Campus Polska o zajęcie postawy, "która byłaby adekwatna" do tego, co wydarzyło się na imprezie Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o 13 prywatnych firm. Pismo ma zawierać pytanie o to, czy utożsamiają się one z mową nienawiści.

– Widać, że panowie Szłapka i Nitras, jako DJ-e nie osiągną sukcesu. Zresztą są tak marnymi DJ-ami, jak i marnymi ministrami – mówił polityk. – Zważywszy na reakcję szczególnie ministra Szłapki, to była forma zachęty do promowania tego rodzaju treści – jeszcze raz to mocno podkreślam – treści dyskryminujących i nawołujących do agresji – dodał.

"Chcemy zapytać sponsorów"

Anna Gembicka podczas konferencji dodała, że "są jakieś granice", których nie wolno przekraczać. – Dlatego, chcemy zapytać sponsorów, czy oni wiedzieli o tym oraz jaki jest ich stosunek do tego, bo wiele z tych firm, które sponsorują to wydarzenie jasno w ramach swojej wizji firmy, w ramach polityki swojej firmy mówią o tym, że sprzeciwiają się mowie nienawiści. No to jak to w końcu jest? To wobec jednych można stosować mowę nienawiści, a wobec drugich nie? Mam nadzieję, że jak najszybciej dostaniemy odpowiedzi od tych podmiotów – stwierdziła.

Gembicka dodała, że za konsoletą stali wiceminister Szłapka i minister Nitras. – Pan minister Szłapka też bardzo aktywnie zachęcał do zabawy. A teraz mówią, że tak naprawdę oni tutaj za nic nie odpowiadają. Przerzucają winę na młodzież. To jest bardzo niepokojące, bo to, co oni robią, to jest po prostu taka indoktrynacja, to jest takie pranie mózgów, które oni urządzają młodym ludziom – mówiła.



Żenujące sceny na imprezie Trzaskowskiego. Nitras tłumaczy sytuację

Film z Campusu Polska. Morawiecki: Menele w rządzie