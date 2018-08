Trzaskowski tłumaczy akcję z szybą: Nie wiedzieliśmy, że będzie wypadać

– Pani powiedziała, że zaraz wyleci szyba, więc żeśmy to łatali na szybko. Natomiast na pytanie, czy jest gdzieś kit, odpowiedziałem, że kit to mają głównie konkurenci. Nie wiedzieliśmy o tym, że będzie szyba wypadać. Bo jeżeli byśmy wiedzieli, to byśmy na pewno jej nie kleili taśmą klejącą – mówił Rafał Trzaskowski, pytany w TVN24 o naprawianie drzwi taśmą.

– To była naprawa doraźna – przyznał. Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski zainaugurował akcję "Otwarte drzwi dla Warszawy". Podczas jednego ze spotkań doszło do niecodziennej sytuacji. Mieszkanka bloku poprosiła Trzaskowskiego o pomoc przy zepsutych drzwiach. Ten... skleił szybę taśmą. Internauci wyśmiali "pomoc" Trzaskowskiego.