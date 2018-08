Premier Morawiecki: Musimy pokazać, że będziemy dobrym gospodarzem

– Musimy pokazać, że w o wiele większej liczbie sejmików możemy przejąć rządy, że będziemy dobrym gospodarzem. Mam nadzieję, że będzie znacząco wyższa liczba i na pewno chcę podkreślić to, że pokazaliśmy naszą wiarygodność, to, że jesteśmy godni zaufania w rządzie, na poziomie ogólnokrajowym i pokażemy również, obiecujemy to naszym wyborcom, że będziemy wiarygodni również w samorządzie, na poziomie gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, miast – zapewnił premier Morawiecki.

Szef rządu podkreślił wagę zbliżających się wyborów i zaznaczył, że dobre rządzenie na poziomie lokalnym na poziomie "małych ojczyzn" jest kluczem do lepszego rozwoju całego państwa polskiego.

I tura wyborów odbędzie się 21 października, II tura 4 listopada.

Termin na złożenie zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego upływa 27 sierpnia. 16 września o godzinie 24:00 kończy się czas na zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zaś 26 września o godzinie 24:00 kończy się termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Czytaj także:

Narodowcy idą do wyborów. Michalik ostrzega przed faszyzmem

Czytaj także:

Jaki: Debata z Rafałem Trzaskowskim zawsze i wszędzie