Zamroczenie

Ring – jeden ze smutniejszych obrazów,który powraca mi w myślach – w narożniku bokser, potężne chłopisko, kompletnie ogłuszony, młóci ciosy na prawo i lewo,niezdolny nawet zlokalizować przeciwnika, który musi jedynie uważać, żeby nie nadziać się na przypadkowy cios. Przypomina to do złudzenia sytuację Platformy Obywatelskiej, która zaprzecza wielowiekowej tradycji, że w demokratycznym państwie opozycji łatwiej jest prowadzić kampanię wyborczą. Może krytykować władze, zasypywać społeczeństwo obietnicami bez pokrycia… Opozycja totalna zlekceważyła te zasady.Jej program w praktyce ogranicza się do jednego punktu– odsunąć PiS od władzy, przy czym nie precyzuje dlaczego.Argumenty, że jest niegodziwy, łamie prawo i składa się z niewłaściwych ludzi, mogą trafić tylko do bardzo ograniczonego leminga.