Polexit? Dworczyk: Opozycja rozpętała kolejną histerię

Dworczyk odniósł się do stwierdzenia Jarosława Gowina w rozmowie z „Do Rzeczy”. Wicepremier mówił, że istnieje możliwość, że Polska będzie musiała zignorować orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości UE, jeżeli ten będzie chciał złamać postanowienia Traktatu Lizbońskiego.

Słowa Gowina wywołały burzę wśród posłów opozycji, którzy otwarcie zaczęli mówić o chęci PiS-u do doprowadzenia do Polexitu.

Michał Dworczyk wyraźnie krytykuje takie stanowisko i wskazuje, że Jarosław Gowin nie powiedział nic szokującego. – Premier wyraźnie powiedział, że byłby to precedens, gdyby Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowiadał się w określony sposób w sprawie, którą skierował do niego SN, a to, że opozycja postanowiła to wykorzystać do kolejnej awantury, to właściwie nie zaskakuje – podkreślił polityk.

Szef Kancelarii Premiera dodał również, że wicepremier Gowin wypowiadał się w swoim imieniu i nie reprezentował stanowiska całego rządu. – Jeszcze raz powtórzę, premier Gowin nie powiedział nic nadzwyczajnego – zaznaczył Dworczyk.

Opozycja: PiS chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej

Słowa wicepremiera wywołały duże poruszenie wśród opozycji. Rafał Trzaskowski z PO wprost zarzucił obozu rządzącemu, że dąży do wyjścia z UE. – Niestety za nieodpowiedzialną politykę PiS odpowiedzialność będziemy ponosić my wszyscy, obywatele dużych, mniejszych miast, wsi, jeżeli nie będzie finansowania z unijnego budżetu i inwestycji. Niestety za to wszystko rachunek zostanie wystawiony polskiemu społeczeństwu – podkreślił polityk.

W podobnym tonie wypowiada się Dariusz Rosati. – Jeśli Polska nie uznałaby decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choć nieformalnie, to faktycznie postawiłaby się poza Unią Europejską – postraszył w „Super Expressie” eurodeputowany Platformy Obywatelskiej.

Nie inaczej mówi Roman Giertych, który do groźby Polexitu dodaje, że PiS wyprowadzi nas również z NATO.

Giertych mówił, że "wszystkie działania, które prowadzi PiS, mają na celu przesunięcie Polski z zachodniej strefy wpływów w stronę rosyjskiej albo w taką szarość jak Finlandia". – Następnym krokiem będzie wyjście z NATO – stwierdził mecenas.

