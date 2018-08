Wiadomo, do której telewizji przeszedł Bogdan Rymanowski

Jak twierdzi portal, były dziennikarz TVN 24 będzie jednym z gospodarzy głównego wydania „Wydarzeń”. Będzie prowadził je na zmianę z Dorotą Gawryluk, Agnieszką Mosór i Joanną Wrześniewską-Sieger. Z ustaleń portalu wynika, że Rymanowski poprowadzi również program publicystyczny „Wydarzenia i opinie”, emitowany tuż po zakończeniu serwisu informacyjnego. Jak zauważa serwis Wirtualnemedia.pl, to najważniejsze wieczorne pasmo publicystyczne Polsat News.

O swoim odejściu z TVN Bogdan Rymanowski poinformował w maju. Ze stacją był związany 17 lat. "Dziękuję wszystkim Przyjaciołom i Kolegom ze stacji. Dziękuję Kierownictwu telewizji TVN24 za stworzenie warunków do rzetelnej pracy dziennikarskiej. Dziękuję widzom, którzy co niedziela spędzali czas przy "Kawie na ławę" oraz budzili się rano przy "Jeden na jeden". Wasze zaufanie to dla mnie największa nagroda" – pisał trzy miesiące temu na portalu społecznościowym.