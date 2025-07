Ważne spotkanie władz PSL. "Ten temat nie jest jeszcze zamknięty"

Nie cichnie temat przyszłości wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Sprawa ma związek z jego udziałem w spotkaniu w domu europosła Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielana. Uczestniczyli w nim również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Czarne chmury nad Kamińskim? "Nie powinien być wicemarszałkiem"

Kiedy cała sprawa wyszła na jaw, pojawił się temat ewentualnych konsekwencji. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oświadczyła wprost, że Kamiński nie powinien pełnić funkcji wicemarszałka. – Wierzę w to, że PSL, które naprawdę dba o tradycję, o honor, ma świetnego patrona, jakim jest Wincenty Witos, stanie na wysokości zadania – powiedziała w rozmowie z mediami. – Zaufanie do Michała Kamińskiego straciłam kilka miesięcy temu, kiedy oskarżył pracowników Senatu o inwigilację, kiedy oskarżył mnie o to, że śledzę jego ruchy. Obraził mnie, obraził pracowników Senatu, nie wytłumaczył się i nie przeprosił w odpowiedni sposób – zaznaczyła.

Wbrew takim oczekiwaniom, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że jego ugrupowanie nie wycofa swojej rekomendacji dla Kamińskiego. – My nie będziemy żadnych wniosków tutaj składać. Jestem spokojny o jego lojalność – stwierdził.

"Temat nie jest jeszcze zamknięty"

Okazuje się jednak, że losy Kamińskiego nie są jeszcze przesądzone. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, w przyszłym tygodniu – prawdopodobnie w poniedziałek – zbierze się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Głównym tematem spotkania władz partii ma być zbliżająca się wielkimi krokami rekonstrukcja rządu. Nie będzie to jednak jedyny temat.

Według polityka PSL, z którym rozmawiała PAP, w rozmowach ma pojawić ma się też temat wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. – Bo wydaje mi się, że ten temat nie jest jeszcze zamknięty – ocenił polityk PSL.

