Koalicja PiS z PSL? Sawicki: Niczego nie wykluczam

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: "Uważam, że Michał Kamiński powinien stracić funkcję wicemarszałka Senatu, bo widać z powrotem spodobał mu się Jarosław Kaczyński” – ocenił Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO. Uważa Pan tak samo? Michał Kamiński powinien stracić tę funkcję?

Marek Sawicki: Póki co, pan Kierwiński ma swojego kierownika, a jest nim Donald Tusk. Natomiast Michał Kamiński jest członem Koalicji Polskiej, reprezentuje Unię Europejskich Demokratów w ramach klubu PSL. Nie ma nad sobą żadnego kierownika, więc ma prawo decydować o sobie i nie potrzebuje żadnych rad pana Kierwińskiego. Nie przypominam sobie, żeby pan Kierwiński był oburzony, kiedy Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim w roku 2020 dogadywali się na zmianę terminu wyborów prezydenckich i podmianę kandydata PO. Wtedy świętego oburzenia nie było i wtedy można było rozmawiać z PiS, a dzisiaj już inni politycy z PiS rozmawiać nie mogą. Jeżeli pan Kierwiński równe oburzenie wyrazi w stosunku do tamtych spotkań, to ja powiem, co myśleć o jego wypowiedzi.

Słowa Marcina Kierwińskiego mają związek ze spotkaniem w domu Adama Bielana, w którym uczestniczyli Michał Kamiński, Szymon Hołownia i Jarosław Kaczyński. Jak pan odebrał to spotkanie?

Nic mi o nim nie wiadomo. Wiem tyle, co z mediów. Uważam, że kiedy wybory się kończą, politycy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek ze sobą rozmawiać. O czym rozmawiali, to czas pokaże, czy będą jakieś efekty tej rozmowy, czy nie. Natomiast obowiązek współpracy organów państwa jest wpisany w konstytucję, na którą posłowie składają przysięgę. Nie robi żadnej łaski pan prezydent, że musi współpracować z rządem, tak jak i nie robi żadnej łaski rząd, że będzie współpracował z panem prezydentem. Tak samo również my, politycy, mamy obowiązek poszukiwania dróg do jak najlepszego rozwoju naszego państwa. Oczywiście, każdy z nas ma inną koncepcję, ale nie da się ustalić żadnej koncepcji, jeśli się ze sobą nie rozmawia.

Po spotkaniu pojawiły się spekulacje o możliwej koalicji z PiS I "obaleniu rządu" premiera Donalda Tuska. Czy zatem koalicja z PiS w tej kadencji jest ze strony PSL możliwa?

A czy PiS jest zainteresowany taką koalicją? Na razie jest umowa koalicyjna i większość parlamentarna ukształtowana po wyborach w 2023 roku. Jeśli będzie taka konieczność i potrzeba, a wyborcy o tym zdecydują w kolejnych wyborach, to niczego nie wykluczam.

