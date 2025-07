Nie chodzi o prawdę, a o prowokację

PIOTR SEMKA: Był pan na wystawie "Nasi chłopcy"?

EUGENIUSZ PRYCZKOWSKI: Byłem. I wzbudził mój sprzeciw jej infantylny tytuł. Wykorzystano na niej moje książki na temat losów Kaszubów w Wehrmachcie. Szkoda, że organizatorzy nie zadzwonili do mnie. W moim archiwum posiadam co najmniej trzy razy więcej materiałów na temat przymusowo wcielanych do wojska niemieckiego, niż jest na wystawie. I to naprawdę ciekawych!