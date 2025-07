Zaskakująca decyzja Dudy na zakończenie prezydentury. "Po co Pan to robi?"

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski to drugie najważniejsze odznaczenie, jakie można otrzymać w Polsce. Jak donosi portal lovekraków.pl uroczystość miała charakter prywatny i odbyła się w jednej z sal krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. W ceremonii uczestniczyła jedynie najbliższa rodzina Majchrowskiego oraz kilku współpracowników.

Prezydent Andrzej Duda miał w trakcie swego przemówienia stwierdzić, że Kraków w czasie prezydentury Majchrowskiego wszedł do pierwszej ligi europejskich miast. Wskazał zwłaszcza na rozwój transportu oraz politykę kulturalną.

Jacek Majchrowski miał nie kryć łez wzruszenia. Polityk podkreślił, że order traktuje jako podsumowanie dwudziestoletniej kariery. Podziękował swojej żonie oraz współpracownikom.

Decyzja prezydenta Dudy wywołała spore zaskoczenie wśród polityków prawicy. Jacek Majchrowski był wieloletnim członkiem PZPR, współtworzył SLD, a w kolejnych latach wspierał konkurentów Andrzeja Dudy do urzędu prezydenta – Bronisława Komorowskiego oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Bardzo ostry wpis w sprawie zamieścił Dariusz Matecki, który domaga się walki z przedstawicielami lewicy. "Panie Prezydencie Duda, antypolskie lewactwo, należy z całą mocą zwalczać, do zera pozbawić wpływów, do zera rozliczyć z niszczenia Polski, a nie ich awansować, dziękować im, czy ich odznaczać! Po co Pan to robi?" – napisał

Szymon Jadczask z WP przypomina z kolei, że na Majchrowskim ciążą poważne zarzuty niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę. "Odważną prokuratorkę, która nie bała się tych zarzutów postawić, doprowadzono do odejścia z zawodu. Sorry, taki mamy kraj" – dodał dziennikarz.

