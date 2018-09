Patryk Jaki: Skończymy ten koszmar. Zaczniemy prawdziwy sen o Warszawie

Podczas konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. – Warszawa jest miastem absolutnie wyjątkowym. To jest to miejsce, w którym krzyżują się wszystkie najpiękniejsze cechy Polaków: męstwo, odwaga, przywiązanie od ojczyzny i siła ducha, która potrafiła pokonać największe przeciwności – zaczął Patryk Jaki. Polityk wymieniał ważne wydarzenia, które miały miejsce w Warszawie, m.in, podpisanie Konstytucji 3 maja, Bitwę Warszawską, Powstanie Warszawskie.

– Warszawa nie zasługuje na rządy PO. Wszystkie rządy PO w Warszawie kończyły się aferami – podkreślał kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy. Zwracając się do mieszkańców Warszawy Patryk Jaki zapytał: "czy Warszawę stać tylko na to, co prezentuje PO?". – Skończymy ten koszmar i zaczniemy prawdziwy sen o Warszawie. Ja wierzę w Warszawę. (...) Wierzę w Warszawę, która potrafi z dumą odwoływać się do swojej historii, wierze w magiczną moc która sprawia, że każdego 1 sierpnia staje w bezruchu. To jedyne takie miasto na świecie. Wierzę w tę moc – przekonywał Jaki.

– Mam wielkie marzenie: aby na 100-lecie odzyskania niepodległości Warszawa była uczciwa. Politycy PO postawili gigantyczny mur składający się z grup interesów, korupcji. Chcę zaapelować do warszawiaków: zburzmy razem ten mur. Chcemy ambitnej stolicy – apelował..

– Dzisiaj przychodzi moment, gdzie chciałbym zaapelować do warszawiaków: stańmy wszyscy w walce o ambitną i uczciwą Warszawę – zakończył wiceminister sprawiedliwości.

