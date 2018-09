Trzaskowski: Program in vitro będzie kontynuowany i rozszerzany

– Wprowadziliśmy program in vitro, niestety ten program został przez rząd PiS i Patryka Jakiego skasowany, dlatego miasto Warszawa wzięło na siebie kwestię finansowania programu in vitro. Tysiąc par już z tego programu skorzystało. Jest ponad trzysta ciąż, to jest sprawa niesłychanie dla nas istotna. Moja deklaracja jest jasna, jeżeli zostanę prezydentem to ten program będzie nie tylko kontynuowany, ale on będzie rozszerzony – zapowiedział kandydat PO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski nawiązał do programu in vitro. Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy zaatakował też swojego konkurenta, Patryka Jakiego, że ten "kluczy" ws. in vitro. – Głosował za skasowaniem tego programu. Wcześniej nie popierał tego programu, kiedy wprowadzał go rząd Platformy i PSL-u. Natomiast wczoraj, wygłosił taką deklarację, gdzie powiedział jasno, że stanowisko episkopatu będzie dla niego wiążące. Jakie jest stanowisko episkopatu, wszyscy wiemy – mówił. – Stąd moje pytanie do Patryka Jakiego. Jak będzie w rzeczywistości? Czy w rzeczywistości będzie tak, że prezydent, gdyby na nieszczęście stałby się ktoś z PiS-u, będzie się słuchał episkopatu albo Jarosława Kaczyńskiego? Czy to nie jest tak, że oddając głos na Patryka Jakiego, oddajemy głos na politykę prowadzoną przez Jarosława Kaczyńskiego – dodawał Trzaskowski.

