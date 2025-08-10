Pół miliona zł z KPO dla lokalu Gessler. Restauratorka przerywa milczenie

Z informacji, jakie pojawiły się na rządowej stronie poświęconej KPO wynika, że o dofinansowanie swojej działalności wystąpiła warszawska restauracja "U Fukiera", należąca do gwiazdy TVN, znanej restauratorki Magdy Gessler. Wniosek został zaakceptowany, a kwota dotacji wyniosła 477,9 tysięcy złotych. Pieniądze miały zostać przeznaczone na wsparcie cateringu. W związku z medialną burzą, jaka wybuchła wokół tego tematu głos postanowiła zabrać sama zainteresowana.

Restauracja "U Fukiera" z ogromną dotacją. Gessler: Nie dostałam ani złotówki

"Nie dostałam na Fukiera ani złotówki" – podkreśliła Gessler w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Restauratorka wyjaśniła, że w czasie pandemii COVID-19 należący do niej lokal, zgodnie z zarządzeniami rządu i ówcześnie panującymi zasadami, musiał być zamknięty. Jednocześnie nie został zwolniony z innych "ogromnych" kosztów utrzymania. Wymieniła tu czynsz najmu i wypłaty dla pracowników. Mimo tak trudnej sytuacji, podkreśliła restauratorka, żaden z pracowników "U Fukiera" nie został zwolniony. "Dostosowaliśmy się pokornie do panujących wówczas restrykcyjnych norm" – wskazała.

"Było bardzo ciężko, ale po 30 latach nie chcieliśmy stracić Fukiera gdzie pracowało ponad 30 osób!!! W związku z tym nie mogąc prowadzić restauracji postawiliśmy na rozwój dodatkowej działalności, jedynej możliwej w tym czasie – działalności wysyłkowej i cateringowej" – wyjaśniła.

Gessler: Zostałam wciągnięta w oko politycznego cyklonu

Gessler zwróciła uwagę, że środki z KPO mają wspomagać podmioty w trudnej sytuacji, zaś dotacja polega na tym że "najpierw trzeba wydać własne pieniądze, a następnie przedstawić szczegółowe rachunki, które są rozliczane po weryfikacji wydatków i ich zgodności z przeznaczeniem".

"Do dzisiaj restauracja 'U Fukiera' nie rozliczyła jeszcze nawet 1 złotówki z KPO, mimo znacznych poniesionych kosztów" – poinformowała.

Kończąc gwiazda TVN wyraziła żal, że została wciągnięta w oko politycznego cyklonu, mimo że – jak zaznaczyła – w żaden sposób nie naruszyłam prawa!

"Kolejny raz obcinacie komuś głowę nie posiadając pełnej wiedzy w temacie" – podsumowała.

