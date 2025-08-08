"Wielka część Polaków przejrzała na oczy". Kaczyński o aferze KPO

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zareagował za pośrednictwem mediów społecznościowych na bulwersujące doniesienia o tym, co zostało sfinansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Na to poszły środki z KPO

Przypomnijmy, że sprawa ujrzała światło dzienne dzięki stronie rządowej dotyczącej dofinansowań. Dostępna jest na niej mapka z zaznaczonymi miejscowościami, gdzie popłynęły pieniądze. Istnieje możliwość rozwinięcia informacji przy każdym z dofinansowanych projektów.

Okazało się, że ze środków, które miały iść na inwestycje sfinansowano jachty, domy, solaria, łódki, a nawet ekspresy do kawy.

Doniesienia te wywołały ogromne poruszenie w sieci. Oburzenia nie kryją zarówno zwykli obywatele, jak i dziennikarze i politycy. Głos zabrał również Jarosław Kaczyński.

Afera KPO. Kaczyński: Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele

"Zrujnowali finanse państwa, nie potrafią zapewnić wpływów do budżetu, a teraz zobaczcie, co robią z pieniędzmi z KPO, które miały być przeznaczone na rozwój polskiej gospodarki" – napisał na platformie X były premier. Jak zauważył, zamiast ekonomicznego impulsu mamy gigantyczny skandal: jachty, solaria, imprezy plenerowe, ekspresy mobilne. "Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy obywatele" – podkreślił.

"Miały być pieniądze na inwestycje, innowacje, bezpieczeństwo lekowe, a nie ma na nic! Brakuje na tarczę energetyczną, kwotę wolną czy inwestycje w samorządach" – dodał.

Kończąc Kaczyński stwierdził, że wielka część Polaków przejrzała na oczy. "Mam nadzieję, że także inni zrozumieją, czym jest ta władza" – skwitował prezes PiS.

Wcześniej do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Zapewnił on, że z "pełną determinacją" zostanie sprawdzone, "czy każda złotówka z publicznych pieniędzy jest wykorzystywana tak, jak powinna".

