Afera KPO. Minister finansów: Pamiętajmy o prawdziwym obrazie

Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały być przeznaczone na innowacje i rozwój polskiej gospodarki. Tymczasem część pieniędzy dla sektora HoReCa została wydana w sposób budzący kontrowersje. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie z unijnego programu wydali je na jachty, domy, solaria, łódki a nawet ekspresy do kawy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiada całkowite wyjaśnienie sprawy i sprawdzenie, jak były wydatkowane pieniądze. Tymczasem minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że przypadki budzące kontrowersje to zaledwie mały wycinek całej puli środków, jaka popłynęła do polskich przedsiębiorców.

– Te pieniądze trafiły do gospodarki w absolutnie kluczowe miejsca, przede wszystkim transformację energetyczną, olbrzymie inwestycje realizowane przez polskie spółki energetyczne, wielomiliardowe. Dzięki tym inwestycjom ceny energii w Polsce będą niższe – powiedział.

– Jeszcze raz, KPO to są tysiące, dziesiątki tysięcy inwestycji i oczywiście zdarzy się, że wśród tak olbrzymiej puli pojawi się jeden czy kilka przykładów środków, które nie zostały właściwie wydane – dodał Domański.

Minister zaapelował, aby każda sprawa budząca wątpliwości została dokładnie wyjaśniona. Dodał również, aby pamiętać "o prawdziwym obrazie KPO, czyli środkach, które pomagają modernizować polską gospodarkę".

KPO dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła podczas wizyty w Warszawie w lutym 2024 r., że pieniądze z KPO dla Polski zostaną odblokowane. Premier Donald Tusk powiedział, że to około 600 mld zł.

