"Włos się jeży na głowie". Rząd próbuje gasić pożar ws. KPO

Nie cichną głosy po ujawnieniu, na co przeznaczone zostały miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnijmy, że na stronie rządowej dotyczącej dofinansowań znajduje się mapka z zaznaczonymi miejscowościami, gdzie popłynęły pieniądze. Istnieje możliwość rozwinięcia informacji przy każdym z dofinansowanych projektów. Okazało się, że ze środków które miały iść na inwestycje sfinansowano jachty, domy, solaria, łódki a nawet ekspresy do kawy.

Na aferę, jaka po ujawnieniu tych informacji wybuchła w sieci, szybko zareagowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Mamy do czynienia z opisem sytuacji, w którym projekty, które zostały wybrane do finansowania, nie spełniają jego celów. Spełniają wrażenia projektów dość cwaniackich. Mówimy o inwestycji HoReCA, której łączna wartość stanowi mniej niż pół procenta wartości KPO – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wiceszef tego resortu Jan Szyszko.

Wiceminister przypomniał, że wspomniana inwestycja była skierowana do polskich hotelarzy, restauratorów, firm cateringowych, żeby pomóc w poszerzaniu ich działalności. – Jej cel jest słuszny i potrzebny gospodarczo. To branża, która szczególnie ucierpiała podczas pandemii – podkreślił.

– Rzeczywiście, jeśli czytamy o wniosku o dofinansowanie na rozbudowę garderoby, lub innego typu godnej potępienia kreatywności wnioskowej ze strony beneficjentów, to włos się jeży na głowie i to wymagało reakcji – dodał.

Z informacji przekazanych przez wiceministra wynika, że pierwsze sygnały o możliwych nieprawidłowościach w tej inwestycji dotarły do resortu przed kilkoma tygodniami. W reakcji na nie, zapewnił, zaczęto badać temat, a następnie podejmować stosowne decyzje.

– Z pełną determinacją sprawdzimy, czy każda złotówka z publicznych pieniędzy jest wykorzystywana tak, jak powinna – przekonywał Szyszko.