Pojawiły się problemy z polskim KPO. "Brak sukcesów, Domański jest figurantem"

Marek Sawicki z PSL był dzisiaj gościem Polskiego Radia 24. Polityk podkreślił, że poziom niezadowolenia z obecnej koalicji jest duży, a zapowiadana rekonstrukcja rządu powinna się odbyć 10 dni po wyborach, tymczasem mijają kolejne tygodnie, a rekonstrukcji brak.

Dziennikarka prowadząca rozmowę, Renata Grochal, stwierdziła w odpowiedzi, że Donald Tusk być może ma plan na rekonstrukcję i wskazała na postać Andrzeja Domańskiego, który miałby otrzymać "superresort".

Sawicki w odpowiedzi skrytykował ministra finansów. Jego zdaniem Domański nie może się pochwalić żadnymi sukcesami. – Proszę mi przytoczyć trzy sukcesy ministra Domańskiego z ostatnich 19 miesięcy. Ja sobie nie przypominam takich sukcesów. Wiem jedno: w resorcie finansów rządzi pani wiceminister Majszczyk, a pan minister Domański jest tylko figurantem – stwierdził Sawicki.

Porażka ws. KPO. Sawicki: To żaden sukces

Jego zdaniem w rządzie dalej obowiązuje hasło, które przed laty rzucił Jan Rostowski – "pieniędzy nie ma i nie będzie". – Ministerstwo finansów to nie jest tylko księgowość, ono może kreować przemiany gospodarcze. Gdy ja słyszę od pani Pełczyńskiej-Nałęcz, że mamy zakontraktowane 140 mld z 265 mld zł z KPO to nie jest to żaden sukces. W tej chwili powinny być zakontraktowane 85 proc. środków, które są w KPO. Gdy pytam, czy są jakieś projekty, to poza inwestycjami kolejowymi i drogowymi, to wielkich konkretów nie słyszę – mówił Sawicki.

Polityk dodał, że rząd znajduje wielkie środki na elektrownię jądrową, a nie może znaleźć pieniędzy na "prostą rzecz", czyli biogaz rolniczy, który jego zdaniem dla gospodarki może być bardziej opłacalny niż wzmiankowana elektrownia. Jego zdaniem gdyby na biogaz rolniczy przeznaczyć 120 mld zł, to w 2030 roku Polska byłaby zeroemisyjnym krajem, spełniającym unijne normy jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą w rolnictwie. – Mamy przynajmniej 12 gigawatów mocy, które są trzy razy większą wartością od tej siłowni jądrowej, która będzie za lat 20 – mówił.

– Próbowałem dwukrotnie przekonać panią Pełczyńską-Nałęcz, ale trzeciej próby już nie podejmę – stwierdził. Jak podkreślił, sprawa dotyczy całej energetyki, ministerstwa środowiska, a nie tylko ministerstwa funduszy.

