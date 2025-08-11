Jerzy Dziewulski nie żyje. Miał 81 lat

Jerzy Dziewulski był posłem na Sejm I, II, III i IV kadencji. Pełnił funkcję doradcy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.

Zanim trafił do policji, służył w Milicji Obywatelskiej. W stanie wojennym brał udział w tłumieniu strajku okupacyjnego studentów i pracowników Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

Operacja "Most"

Kierował i brał udział w wielu akcjach antyterrorystycznych. Ze strony polskiej był jednym z dowódców operacji "Most", czyli tajnej akcji przerzutu Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela przez terytorium Polski na początku lat 90.

Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Politycznie był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD), a wcześniej z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą (PZPR).

Jerzy Dziewulski w mediach

W mediach komentował sprawy związane z bezpieczeństwem, zamachami terrorystycznymi i akcjami policyjnymi.

Zmarł w szpitalu MSWiA w Warszawie po ciężkiej chorobie. Wiadomość o śmierci przekazał w poniedziałek syn Jerzego Dziewulskiego.