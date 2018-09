Bielan: Schetyna próbuje się na nas wzorować

Kamila Baranowska: Wierzy pan w zjednoczenie całej opozycji przeciwko PiS i Zjednoczonej Prawicy przed wyborami w 2019 r.?



Adam Bielan: Prawica to najskuteczniejszy koalicyjny projekt polityczny w najnowszej historii Polski. Nawet jeśli porównamy ugrupowania, takie jak AWS czy SLD, które odnosiły sukcesy, to nie było nigdy formacji tak pojemnej ideowo, w której byłoby miejsce zarówno dla narodowców, konserwatywnych liberałów, jak i chadeków czy związkowców. Każdy, kto zajmuje się polityką partyjną, niezależnie od oceny Jarosława Kaczyńskiego, musi przyznać, że ma on znakomite wyczucie polityczne i zmysł taktyczny. Jestem przekonany, że Grzegorz Schetyna próbuje się dzisiaj na nas wzorować, ale nie widzę w najbliższym czasie szans na powtórzenie po stronie opozycji tak dużego sukcesu. Każde przyłączenie kolejnego puzzla będzie tam z różnych przyczyn powodowało ogromny ferment i kłopoty. Osobiście nie wierzę, że to mogłoby się udać.