Śpiewak krytykuje Nowacką: Złamała dane słowo, jestem zniesmaczony

W ubiegłym tygodniu zarząd Inicjatywy Polska podjął decyzję o podpisaniu porozumienia wyborczego z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej ws. startu do sejmików wojewódzkich. Barbara Nowacka wystąpiła za to na konwencji Koalicji Obywatelskiej, gdzie wspierała Grzegorza Schetynę i Katarzynę Lubnauer.

Śpiewak przyznał, że decyzję Nowackiej "przyjął z ogromnym bólem". – Barbara Nowacka zachowała się nielojalnie wobec swoich kolegów i koleżanek z Inicjatywy Polskiej, postawiła ich wręcz w niemożliwej sytuacji, bo dzisiaj ona prowadzi kampanię przeciwko nim – argumentował.

Śpiewaj ujawnił również, że Nowacka zapewniła go, iż Inicjatywa Polska w miastach podejmuje własne decyzje, z kim idzie do wyborów. – I od lokalnych struktur będzie zależało to, kogo Inicjatywa Polska poprze. Powiedziała mi jasno, że nie poprze Rafała Trzaskowskiego i złamała dane słowo, złamała słowo dane nie tylko mi, ale dane swoim współpracownikom, więc to zachowanie jest dla mnie po prostu wyrazem tego, że ona najwyraźniej podpisała jakiś kontrakt z Grzegorzem Schetyną i teraz musi go wypełnić, żeby dostać miejsce do parlamentu. Jest to naprawdę dość przykre – dodał.