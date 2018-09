Burza wokół Wiedźmina. Fani piszą petycję

Do mediów wyciekła informacja z kastingu do serialowej ekranizacji "Wiedźmina". Okazuje się, że twórcy produkcji z Netflixa do roli Ciri poszukują dziewczyny, która będzie miała inny kolor skóry niż biały.

Do mediów przedostała się informacja, że na kasting do roli Ciri poszukiwana jest dziewczyna poniżej 18 roku życia z grupy "BAME" – "Black, Asian, Minor Ethnicity" (Czarna, Azjatka, z Mniejszości Etnicznej). Oznacza to, że na ekranie może pojawić się aktorka całkowicie odbiegająca od książkowego oryginału. Wielu fanów serii mówi o politycznej poprawności oraz dyskryminacyjnym podejściu do wyboru aktorek. Fani piszą petycję Decyzja twórców wywołała burzę. Fani zorganizowali nawet petycję w Internecie, za pomocą której apelują do twórców o większą tolerancję i dopuszczenie białych aktorek do kastingu, podkreślając, że w rolę Ciri powinna się wcielić najlepsza aktorka bez względu na kolor skóry. Na dzień dzisiejszy petycję podpisało już ponad 27 tysięcy osób.