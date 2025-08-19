Telewizja Polska broni swojej dziennikarki. "Głębokie zaniepokojenie"

W środę obyła się konferencja prasowa szefa MON na temat nowej umowy na modernizację polskich myśliwców F-16. Jedno z pytań ze strony dziennikarzy wywołało konsternację polityka. – Czy planuje pan konsultacje z K.N. przed wylotem do USA i jak według pana powinna wyglądać współpraca w sprawach zagranicznych – usłyszał z ust dziennikarki Władysław Kosiniak-Kamysz, który zareagował zdumieniem i dał do zrozumienia, że nie rozumie, o kogo lub o co pyta dziennikarka. Po wyjaśnieniu, że chodzi o Karola Nawrockiego, szef MON stwierdził, że warto używać pełnego imienia prezydenta.

Media: Krytyka dziennikarki

Nagranie tej sytuacji zamieszczono w czwartek m.in. na profilu Kanału Zero na platformie X. Zaznaczono, że transmisja pochodzi z TVP Info. Duża część internautów z góry założyła, że pytanie padło ze strony dziennikarki Telewizji Polskiej. "Pierogarnia z Woronicza nie przestaje zaskakiwać" – skomentował Krzysztof Stanowski, szef Kanału Zero. "Chociaż w sumie to pytanie mogło paść z ust innej gwiazdy dziennikarstwa, niekoniecznie zatrudnionej w Pierogarni" – zaznaczył w kolejnym wpisie.

Tak sformułowane pytanie spotkało się również z krytyką w prawicowych mediach: TV Republika i wPolsce24. Dziennikarka Marta Kielczyk w "Wiadomościach" oceniła, że "niektórym słowo "prezydent" nie przechodzi przez gardło, dodając, że dotyczy to szczególnie dziennikarzy mediów publicznych. Na antenie Republiki media publiczne skrytykował z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Joanna Dunikowska-Paź w sobotę opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie. Dziennikarka nie kryła oburzenia i poinformowała, że nie było jej na tej konferencji prasowej. Zapowiedziała kroki prawne przeciwko dziennikarzom.

TVP zapowiada procesy

Teraz TVP wydała oświadczenie. "Telewizja Polska stanowczo sprzeciwia się fali bezpodstawnego hejtu, która w ostatnich dniach została skierowana wobec naszej redaktorki, Joanny Dunikowskiej-Paź. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że w przestrzeni publicznej – także wśród osób zajmujących wysokie stanowiska i pełniących ważne funkcje opiniotwórcze – znajdują się głosy, które bez jakiejkolwiek weryfikacji powielają kłamstwa, manipulacje i mowę nienawiści" – czytamy.

Stacja wskazuje, że takie "działania są nie tylko rażąco niesprawiedliwe wobec naszej dziennikarki, ale również szkodliwe dla jakości debaty publicznej i bezpieczeństwa społecznego". Podkreślono, że nie ma zgody na to, aby "bezpodstawne insynuacje i emocjonalne ataki zastępowały rzetelny osąd i elementarną odpowiedzialność".

"Dlatego podjęte zostały niezbędne kroki prawne celem wyegzekwowania przeprosin i innych działań ze strony osób, które dopuściły się naruszeń. Zostanie również złożone zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw, gdyż w naszym przekonaniu sprawą powinny zająć się organy ścigania" – czytamy w komunikacie TVP.

"Telewizja Polska stoi murem za Joanną Dunikowską-Paź – profesjonalistką, która swoją pracą i postawą zasłużyła na szacunek i uznanie. Oczekujemy, że wszyscy, szczególnie osoby publiczne, będą potrafili odróżnić konstruktywną krytykę od czystej nienawiści, a zamiast podsycać atmosferę linczu, zaczną brać odpowiedzialność za swoje słowa i działania" – podsumowano.

