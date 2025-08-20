Transfer do Wirtualnej Polski. Znane nazwisko

Barbara Kasprzycka od 15 lat pracowała w redakcji "Dziennika Gazety Prawnej", od dziewięciu lat na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego. Niebawem dołączy do Wirtualnej Polski jako szefowa WP Magazynu – informuje portal Wirtualne Media.

Sama Kasprzycka mówi: "14 lat spędzonych w Dzienniku Gazecie Prawnej to był świetny czas współtworzenia – wraz z zespołem znakomitych autorów i redaktorów – rzetelnego, profesjonalnego medium. Za to jestem bardzo wdzięczna". "Nie ma jednak co ukrywać: propozycja przejścia do redakcji, która wyznacza dziś kierunek dla uczciwego, bezkompromisowego dziennikarstwa polityczno-społecznego, należy do tych, którym trudno się oprzeć. Bardzo się cieszę, że będę miała możliwość pracy z gronem tak wyjątkowych autorów. Być blisko fascynujących tematów i patrzeć, jak powstają teksty największego kalibru, to chyba najlepsze, co można robić w dziennikarstwie" – dodała dziennikarka.

Z kolei naczelny WP Paweł Kapusta podkreśla, że "ściągnięcie Barbary do WP Magazynu to duży sukces. Od dawna imponowało mi, jak współpracuje ze swoimi zespołami i jakie teksty dzięki temu powstają".

Dziennikarz Patryk Słowik odchodzi z Wirtualnej Polski

Nie jest to jedyna zmiana w WP. Niedawno o końcu współpracy z Patrykiem Słowikiem poinformował redaktor naczelny WP. "Po ponad czterech latach wspólnej pracy Patryk Słowik postanowił wyruszyć w nową, inną niż dotychczas, drogę zawodową. To były świetne lata, pełne głośnych publikacji – często niewygodnych dla opisywanych osób, i to z każdej strony sceny. W najbliższym czasie Patryk będzie kończył materiały, nad którymi już pracuje – przeczytacie je w WP. Na pożegnania przyjdzie jeszcze pora, ale już dziś – dzięki za wszystko!" – przekazał Paweł Kapusta.

Czytaj też:

"Byłam wściekła". Mosbacher krytykuje liberalne mediaCzytaj też:

Były dziennikarz Onetu w TV Republika. "Myślałem, że to koniec mojej kariery"