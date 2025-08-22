Wraca sprawa pomnika smoleńskiego. Nowy ruch wojewody

– Wojewoda mazowiecki umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku – poinformowała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Joanna Bachanek, rzecznik prasowa wojewody.

Decyzja lokalizacyjna jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji celu publicznego.

Zamieszanie wokół pomnika smoleńskiego

Przypomnijmy, że w październiku 2017 r. ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wydał decyzję o wyjęciu placu Piłsudskiego spod kurateli miasta i przekazaniu go do dyspozycji wojewody mazowieckiego. Wcześniej Mariusz Błaszczak jako minister spraw wewnętrznych nadał okolicy placu Piłsudskiego status terenu zamkniętego. W ten sposób ominięto władze Warszawy, które w 2018 r. zaskarżyły decyzję lokalizacyjną. Skargę miasta odrzucił jeszcze za rządów PiS resort inwestycji i rozwoju. Po pięciu latach sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. 9 listopada 2023 r. NSA przyznał rację ratuszowi i uchylił decyzję, która odmawiała cofnięcia decyzji lokalizacyjnej.

Po zmianie rządu, w maju ub.r. naczelnik wydziału w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, działając z upoważnienia ministra, zdecydował o uchyleniu w całości decyzji wojewody mazowieckiego (był nim wtedy Zdzisław Sipiera z PiS) z 2018 r., na podstawie której zbudowano pomnik smoleński. Procedurę ponowiono, a teraz umorzono, co oznacza, że monument stoi na placu Piłsudskiego – jak stwierdziła "GW" – "bez żadnego trybu".

Obecny wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski (Koalicja Obywatelska) zwrócił uwagę, że komitet budowy pomnika nie miał podmiotowości prawnej i dlatego "brak jest podstaw do uznania komitetu jako organizacji społecznej, która mogłaby skutecznie złożyć wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej". Wniosek w imieniu Komitetu Społecznego Budowy Pomników śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku złożył w styczniu 2018 r. poseł PiS Jacek Sasin. Tymczasem powinna to zrobić osoba wchodząca w skład komitetu. Działało w nim około 70 osób, w tym bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej.

Od nowej decyzji wojewody mazowieckiego można się odwołać.

Co dalej z pomnikiem smoleńskim?

Czy pomnik smoleński zniknie z placu Piłsudskiego? Zgodnie z prawem budowlanym, "nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło pięć lat". – Decyzja o pozwoleniu na budowę Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku nie może zostać uchylona w trybie postępowania wznowieniowego ani nie zostanie stwierdzona jej nieważność – skwitowała rzecznik wojewody mazowieckiego.

Ochronę przed ewentualną rozbiórką pomnika zapewnia specustawa o odbudowie Pałacu Saskiego z 2021 r. Monument stanowi "nienaruszalny element układu urbanistycznego placu Piłsudskiego".

Czytaj też:

Kaczyński uniewinniony ws. uderzenia Komosy. Sąd uznał "znikomą szkodliwość czynu"Czytaj też:

Burza po słowach Kaczyńskiego. Do sądu wpłynął akt oskarżenia