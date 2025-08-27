Problemy kolejnej instytucji nadzorowanej przez Ministerstwo Kultury

Decyzję o rozwiązaniu umowy z prof. Blatmanem, jak podaje "Rzeczpospolita" miała podjąć nowa dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego dr hab. Katarzyna Person-Wooddin. Z kolei sam Blatman o swoim odwołaniu poinformował w mediach społecznościowych, podkreślając, że "realizowany przez niego projekt jest zagrożony odejściem od swojego pierwotnego celu, a wiele z dotychczasowych osiągnięć może zostać zaprzepaszczonych".

"Obawa przed krytyką lub porównaniami do działań Izraela w Strefie Gazy"

– Od chwili, gdy w marcu 2025 r. dyrektorem została dr Katarzyna Person, muzeum przeżywa okres niestabilności – i to w najbardziej krytycznym momencie budowy projektu. Decyzje dotyczące wystawy stałej podejmowane są bez przejrzystości, należytych konsultacji z zespołem ani raportowania Radzie – napisał w swoich mediach społecznościowych Blatman. – Zmiany uzasadnia się ogólnikowo: "trudności finansowe", "ograniczenia przestrzenne" czy "potrzeby wizualne", ale w rzeczywistości kluczowe elementy zatwierdzonej ekspozycji są zmieniane lub odrzucane – dodał.

Profesor podkreśla też, że obawy kierownictwa muzeum związane z aktualną sytuacją w Strefie Gazy wpływają na treść wystawy. – Najpoważniejszą próbą jest usunięcie części poświęconej innym ofiarom nazistowskiego ludobójstwa – polskiej ludności cywilnej, Romom i więźniom obozów koncentracyjnych – a także odniesień do innych ludobójstw XX wieku. Motywacją jest obawa przed krytyką lub porównaniami do działań Izraela w Strefie Gazy. Zmiana wystawy z powodu takiej wrażliwości jest niedopuszczalna. To nic innego jak historyczne zniekształcenie – stwierdził.

Muzeum przedstawia inną wersję

Jak wskazuje "Rz" rzecznik MGW Katarzyna Brzezińska miała oświadczyć, że umowa o świadczenie usług, zawarta z prof. Danielem Blatmanem, została wypowiedziana i ulegnie rozwiązaniu dopiero z końcem października 2025 roku. Powodem miało być to, że prace historyczno-narracyjne zostały zakończone, a projekt miał wejść w fazę produkcyjną.

Otwarcie Muzeum Getta Warszawskiego, pierwotnie planowane na 2026 rok, przesunięto na wrzesień 2027 roku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nadzoruje inwestycję, nie skomentowało dotychczas przyczyn zamieszania wokół kadrowych i programowych decyzji instytucji.

