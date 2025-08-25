Szykuje się kolejna afera? Opublikowano listę KPO dla kultury

W poniedziałek opublikowano listę grantów z KPO przyznanych w ramach "programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju". Lista liczy aż 341 stron.

Granty m.in. dla Jandy i zespołu Poparzeni Kawą Trzy

Użytkownicy platformy X zauważyli m.in., że około 298 tys. zł otrzymała Fundacja Liberté!, której jedno z wydarzeń to tzw. Igrzyska Wolności, które – jak podkreślają internauci – chętnie odwiedzają politycy koalicji rządowej.

Toruńska orkiestra symfoniczna otrzymała 197 tys. zł z KPO dla kultury na transformację cyfrową i ekologiczną. Z kolei Fundacja Ambasada Kultury dostała… 183 600 zł na prezent urodzinowy.

Poseł PiS Marcin Warchoł zauważył, że w ramach KPO dla kultury „sceniczny manifest intymności” otrzymali 163 tys. zł, „Osiek gender studies” – 192 tys. zł, a mobilna scena koncertowa zasilana z OZE – 108 tys. zł.

Zespół „Poparzeni Kawą Trzy” otrzymał dotację w wysokości 153 454,40 zł na… innowacyjny koncert hybrydowy z mentoringiem debiutantów i transmisją online. Zespół tworzą m.in. dziennikarze: Roman Osica, Mariusz Gierszewski (Radio Zet) oraz Krzysztof Zasada (RMF FM).

Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury otrzymała 200 tys. zł na Teatr bez barier – sztukę "Pan Hoho" – spektakl Teatru Polonia.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w komunikacie w poniedziałek, że operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Decyzje dotyczące przyznania wsparcia podejmowali eksperci wchodzący w skład Komitetu Selekcyjnego – osoby rekomendowane przez niezależne organizacje i instytucje z sektorów kultury i kreatywnych.

924 wnioski o granty oraz 701 wniosków o stypendia pozytywnie zaopiniowano w drugim naborze w ramach Inwestycji A.2.5.1 KPO. W komunikacie stwierdzono, że „program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju”. Podkreślono, że "to ważny element odbudowy kultury i sektora kreatywnego po pandemii COVID".

W drugim naborze złożonych zostało 4765 wniosków o granty. Eksperci wyłonili łącznie 924 przedsięwzięcia, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 102 613 238 zł.

Resort kultury podkreślił, że "granty wzmacniają sektory kultury i kreatywny poprzez finansowanie projektów, które promują osiągnięcia kulturalne". "Wsparciem mogą być objęte zarówno ogólnopolskie inicjatywy, jak i te mniejsze o zasięgu lokalnym. Szczególną rolę w tym programie odgrywa transformacja cyfrowa i zielona oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań" – czytamy.

W drugim naborze złożono również 3077 wniosków o stypendia. Eksperci wyłonili łącznie 701 projektów, które łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 24 096 000 zł.

Ponadto w komunikacie ministerstwo wskazało, że "stypendia wspierają rozwój i wzmacniają potencjał stypendystów, zwiększają samodzielność zawodową zawodowej oraz zdolność do prowadzenia działalności artystycznej w długiej perspektywie, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społecznym, technologicznym i ekonomicznym". "Rozwój, w rozumieniu programu stypendialnego, oznacza proces poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji twórców, artystów, animatorów, edukatorów oraz naukowców działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym" – czytamy.

