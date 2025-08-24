Kto ponosi odpowiedzialność za aferę z KPO? Polacy nie mają wątpliwości

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że opinie są podzielone między rządy Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, jednak wyraźnie rysuje się przewaga dla tego pierwszego.

Polacy wskazali, że to rząd Tuska jest winny aferze z KPO

Blisko połowa badanych (49,2 proc.) wskazuje na rząd premiera Donalda Tuska jako głównego winnego afery, a 41,9 proc. obarcza odpowiedzialnością poprzednią ekipę – rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zaledwie 8,9 proc. przyznaje, że nie wie, kto ponosi odpowiedzialność za ujawnione kilka tygodni temu nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków europejskich.

Z kolei wśród wyborców koalicji rządzącej dominuje opinia, że winę za złe wydatkowanie pieniędzy z KPO ponosi Mateusz Morawiecki (86 proc.), a tylko nieliczni obciążają Tuska. Wśród wyborców opozycji (głównie PiS) większość (81 proc.) wskazuje, że winnym ujawnionych przekrętów jest obecny rząd.

Rząd bagatelizuje problem?

Po tym, jak okazało się, że dofinansowanie w ramach KPO na dział HoReCa, czyli hotelarstwo, restauracje i catering, w wielu przypadkach budzi wątpliwości – przedsiębiorcy wnioskowali bowiem np. o pieniądze na mobilne ekspresy do kawy czy klub swingersów, resort funduszy zapowiedział szczegółowe kontrole. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniała, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana. Ogłosiła też wstrzymanie pieniędzy do czasu pełnego wyjaśnienia.

Okazało się także, że wśród projektów dofinansowanych z KPO, pieniądze dostawały osoby powiązane ze środowiskiem rządzących. To m.in. córka wojewody łódzkiej, radny Polski 2050 Michał Żurek, żona posła PO Artura Łąckiego, czy żona senatora PO Beniamina Godyli. Inna parlamentarzystka KO powiedziała, że połowa albo i większość jej znajomych i rodziny też dostała dofinansowanie.

Od kilku dni na temat kontroli jest cicho. Tymczasem poseł PiS, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przekazał, że tak naprawdę w tym zakresie nic się nie dzieje.

Czytaj też:

Nie ma kontroli ws. KPO? Pełczyńska-Nałęcz: Nie będzie kapturowych sądówCzytaj też:

Kontrole ws. KPO to "lipa"? Cieszyński: Niby każdy się spodziewał, ale trzeba to napisać