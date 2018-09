Czarzasty o transferze Guziała: Co tydzień polityk lewicy przystępuje do partii prawicowej

Lider SLD skomentował poparcie, jakiego Patrykowi Jakiemu, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy udzielił Piotr Guział.

Lewicowy radny Warszawy, były polityk SLD i lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej ma w razie wygranej Jakiego zostać wiceprezydentem stolicy.

– Co tydzień słyszymy, że jakiś polityk lewicy przystępuje do współpracy z partią prawicową. Tydzień temu do Koalicji Obywatelskiej dołączyła Barbara Nowacka. Teraz Piotr Guział uznał, że prawdziwe szczęście zapewni mu współpraca z PiS – mówi portalowi DoRzeczy.pl Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

– To ich sprawa. Dla nas najważniejsze jest to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zarejestrował listy w wyborach samorządowych. Będzie w kampanii głosić swój program. A jeżeli komuś nie po drodze z programem lewicy, woli dogadać się z partiami prawicowymi, to jego sprawa. My robimy swoje – komentuje Włodzimierz Czarzasty.

Piotr Guział, który w sobotę został oficjalnie zaprezentowany jako kandydat na wiceprezydenta stolicy z ramienia PiS to były polityk SLD. Potem lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej.

W 2013 roku organizował referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W 2014 roku zajął trzecie miejsce w wyborach na prezydenta Warszawy. Został radnym miejskim.