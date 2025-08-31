Swinarski biograficznie

Dzięki biografistyce oraz wydawanej masowo w ostatnich latach literaturze reporterskiej odsłaniają się mniej rozpoznane momenty historii i kultury polskiej. Co jakiś czas pojawiają się książki znaczące, kolejne tomy z dziejów naszej komedii ludzkiej. Do takich z pewnością należy "Konrad Swinarski. Biografia ukryta" Beaty Guczalskiej. Ma ona potencjał na bestseller, w czym przeszkadza jedynie to, że teatr niewielu dziś obchodzi i się "nie sprzedaje", a życie reżyserów pracujących po drugiej wojnie, choćby i nawet byli największymi gwiazdami – jeszcze mniej. Tymczasem koleje losu Konrada Swinarskiego, pomijając już jego spektakle (uznawane ze genialne), wykraczają daleko poza opowieści i anegdoty z teatralnego światka.