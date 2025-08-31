Pawia krzyk

Na gwałt potrzebujesz ojca, małżonka, syna, przyjaciela, doradcy albo klakiera?
Nie ma sprawy, firma specjalizująca się w krótkotrwałym wynajmie powyższych załatwi twój problem od ręki. Na razie działa tylko w Japonii, lecz Bernhard Wenger uznał, że odniosłaby sukces również w Wiedniu. Bohater jego filmu, Matthias, jest gwiazdorem tej branży. Trochę aktor, trochę psychoterapeuta, imponuje wszechstronnością.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.