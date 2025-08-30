Zniszczyli bramę Stoczni Gdańskiej. Wandale zatrzymani przez policję

W sobotę o godzinie 9:30 przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej policjanci zauważyli grupę osób, których zachowanie wzbudziło podejrzenia. Podczas legitymowania dwie z nich wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek. W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Dzięki zdecydowanej postawie funkcjonariuszy osoby zostały natychmiast obezwładnione i zatrzymane. Następnie przewieziono je do komisariatu, gdzie policjanci wykonują z nimi dalsze czynności procesowe.

Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady, sporządzili dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzili oględziny. Funkcjonariusze sprawdzają również zapisy monitoringów, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia. Po analizie materiałów zatrzymani najprawdopodobniej usłyszą zarzuty.

"Nie ma przyzwolenia na akty wandalizmu i chuligańskie zachowania, zwłaszcza gdy obiektem ataku są zabytki" – podkreśla policja w komunikacie.



Według informacji TVN24 zatrzymani to aktywiści Ostatniego Pokolenia. Wśród nich jest Paweł Kasprzak, lider ruchu Obywatele RP.

Za zniszczenie zabytku grozi do 8 lat, a za zniszczenie mienia 5 lat więzienia. Pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.