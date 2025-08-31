Nie współczuję Niedzielskiemu
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Nie współczuję Niedzielskiemu

Były minister zdrowia Adam Niedzielski
Były minister zdrowia Adam Niedzielski Źródło: PAP / Jakub Kaczmarczyk
NOTATNIK MALKONTENTA || Pobito byłego ministra zdrowia z czasów pandemii, Adama Niedzielskiego.

Sprawcy krzyczeli podobno, że jest "zdrajcą ojczyzny". Politycy PiS za to pobicie obarczają winą ministra Marcina Kierwińskiego, który odebrał Niedzielskiemu ochronę. Muszę przyznać, że bulwersującą dla mnie informacją było nie to, że byłemu ministrowi ochronę odebrano, ale że w ogóle ją miał.

