Nie współczuję Niedzielskiemu

NOTATNIK MALKONTENTA || Pobito byłego ministra zdrowia z czasów pandemii, Adama Niedzielskiego.
Sprawcy krzyczeli podobno, że jest "zdrajcą ojczyzny". Politycy PiS za to pobicie obarczają winą ministra Marcina Kierwińskiego, który odebrał Niedzielskiemu ochronę. Muszę przyznać, że bulwersującą dla mnie informacją było nie to, że byłemu ministrowi ochronę odebrano, ale że w ogóle ją miał.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.