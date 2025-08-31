Nie współczuję Niedzielskiemu

Sprawcy krzyczeli podobno, że jest "zdrajcą ojczyzny". Politycy PiS za to pobicie obarczają winą ministra Marcina Kierwińskiego, który odebrał Niedzielskiemu ochronę. Muszę przyznać, że bulwersującą dla mnie informacją było nie to, że byłemu ministrowi ochronę odebrano, ale że w ogóle ją miał.