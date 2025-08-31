Ranczo nad wodą

MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK I ANNA POPEK Z D. CHRUZIK || SIOSTRY GOTUJĄ || Co roku 25 sierpnia wyruszamy na pielgrzymkę do Częstochowy ze wsi Wiewiec położonej ok. 40 km od Jasnej Góry.
Ta nieduża parafialna pielgrzymka ma bardzo długą tradycję. W tym roku, żeby w niej uczestniczyć, zatrzymałyśmy się na nocleg w Ranczu nad Wodami.
Okazuje się, że kilka minut od Wiewca leży polskie Yellowstone. Jedna rodzina gospodaruje na sporym terenie, hodując krowy rasy Scottish Highland. Jest to stara, kudłata szkocka rasa bydła górskiego, znana z długich rogów i dużej odporności. W Polsce hodowana od XIX w. – obecnie głównie na mięso, które posiada wysokie walory kulinarne.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
