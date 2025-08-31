Ranczo nad wodą

Ta nieduża parafialna pielgrzymka ma bardzo długą tradycję. W tym roku, żeby w niej uczestniczyć, zatrzymałyśmy się na nocleg w Ranczu nad Wodami.

Okazuje się, że kilka minut od Wiewca leży polskie Yellowstone. Jedna rodzina gospodaruje na sporym terenie, hodując krowy rasy Scottish Highland. Jest to stara, kudłata szkocka rasa bydła górskiego, znana z długich rogów i dużej odporności. W Polsce hodowana od XIX w. – obecnie głównie na mięso, które posiada wysokie walory kulinarne.