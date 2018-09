"Nigdy nie zapowiadaliśmy 500+ dla emerytów"

Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o dodatkowym świadczeniu dla emerytów. W zeszłym tygodniu po wywiadzie jakiego "Super Expressowi" udzielił Jarosław Kaczyński, gazeta oznajmiła, że trwają już prace nad programem "500 plus" skierowanym do seniorów.

Kaczyński stwierdził, że nowy program wsparcia dla emerytów jest już omawiany na posiedzeniach zarówno rządu, jak i kierownictwa partii. Polityk dodał jednak, że chwilowo jest zbyt wcześnie, by mógł przedstawić konkretne założenia projektu.

Teraz jednak Jacek Sasin dementuje te doniesienia. – To jest całe oszustwo tego komunikatu, który w mediach się pojawia. My nigdy nie zapowiadaliśmy, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, 500 plus dla emerytów – stwierdził na antenie Radia Zet.

Sasin stwierdził, że nie odrzuca samego pomysłu, że jakieś świadczenie dla seniorów zostanie w przyszłości wprowadzone, ale podkreślił, że mówienie o 500 plus "nie jest prawdą".