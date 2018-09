"Efekt Putina". Balcerowicz tłumaczy wysokie poparcie dla PiS

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie września, wygrałby je PiS z wynikiem 38 proc. – wynika z najnowszego sondażu Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24. Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska z poparciem 21 proc. ankietowanych, a na trzecim – Nowoczesna (7 proc.).

O to, dlaczego partia rządząca cieszy się tak wysokim poparciem, zapytał Leszka Balcerowicza red. Marcin Zaborski. Polityk był wczoraj gościem RMF FM i podzielił się z dziennikarzem swoją teorią na ten temat. Jego zdaniem, odpowiedzią na to zjawisko jest... efekt Putina.

– W Polsce dochodzi w jakiejś skali do czegoś, co nazywam efektem Putina. W Rosji ludzie na wszelki wypadek mówią, że oni popierają Putina. Nie twierdzę, że ludzie w Polsce boją się władzy tak jak w Rosji, ale nie wykluczam tego. To jest dobre zadanie dla socjologów – stwierdził były minister finansów.

Zdaniem Balcerowicza to nie jedyny powód dla którego Prawo i Sprawiedliwość ma duże społeczne poparcie. – Jeżeli jest boom gospodarczy, a on jest zupełnie bez związku, albo nawet wbrew polityce PiS, to w prawie każdym kraju dużą część ludzi myśli, że ci co rządzą robią to dobrze – tłumaczył.