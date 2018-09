Mazguła odpowiada Pawłowicz. "Poziom Pani inteligencji jest odwrotnie proporcjonalny do Pani apetytu"

Posłanka opublikowała wczoraj na Twitterze wpis, w którym zwraca się do szefa MON z pytaniem, czy słyszał o plotkach na temat Adama Mazguły i rzekomym planie opozycji na wypadek przegranych wyborów.

"Panie Ministrze ON @mblaszczak czy Pan wie,że krążą plotki,iż Mazguła i jego koledzy z wojska mają po przegraniu wyborów przez PO,na hasło opozycji o 'sfałszowaniu wyborów przez PIS' wyprowadzić wojsko z koszar...? Ale chyba wszystko jest pod kontrolą.?" – napisała Pawłowicz (pisownia oryginalna).

Dziś płk. Adam Mazguła odpisał posłance.

"Pani Krystyno Pawłowicz, nie jestem zaskoczony, kiedy właśnie 17 września wybrała Pani datę ataku na mnie, bo bolszewicy mają już taką tradycję. Kiedy dorastałem, Pani jako absolwentka komunistycznej uczelni wypisywała już hymny pochwalne ku chwale Związku Radzieckiego. Teraz poprzez swoją nachalną tytułomanię ubliża Pani wszystkim, którzy swoje tytuły zawdzięczają dorobkowi naukowemu, mądrości i doświadczeniu. Zapytam wprost: czy można zostać naukowcem w specjalności chamska plotka, zrobienia z Sejmu chlewa, czy też z KRS-u politycznej rady inkwizycyjnej?" – czytamy we wpisie.

"Pani Krystyno, wszyscy wiedzą, że to Pani ma w partii rasy panów szczególną rolę „puszczania bąków” w eter dla sprawdzenia, jak zareaguje opinia publiczna na tematy trudne lub jak zareaguje społeczeństwo na przygotowywane przez władzę rzeczy podłe. Wybrano Panią do tej roli pewnie dlatego, że poziom Pani inteligencji jest odwrotnie proporcjonalny do Pani apetytu" – czytamy dalej na Facebooku płk. Mazguły.