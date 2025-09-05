Znana dziennikarka nie żyje. Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie"

Stoparczyk zginęła tragicznie w wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło po godz. 15 na trasie S19 w kierunku Rzeszowa. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie"

Dziennikarka była absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu i przez wiele lat związana z radiową Trójką, gdzie prowadziła m.in. audycje "Dzieci wiedzą lepiej", "Myślidziecka 3/5/7" oraz "Zagadkowa Niedziela". W telewizji współprowadziła programy "Duże dzieci" i "Pytanie na śniadanie". Jej internetowym projektem był program "Dajcie nam głos! Katarzyna Stoparczyk i Dzieci".

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości" – podało Radio 357 w oświadczeniu.

Stoparczyk wspominają dziennikarze, artyści i politycy

Jeszcze dzień przed śmiercią Stoparczyk zapowiadała swój udział w Kongresie Kobiet w Katowicach, gdzie miała poprowadzić wykłady o edukacji, bezpieczeństwie dzieci i wsparciu młodych ludzi w kryzysie. Była także autorką książek, w tym wydanej w 2024 roku publikacji "Franciszek Pieczka. Portret intymny", a w przygotowaniu miała kolejną – "Tym. Człowiek szczery na trzy litery".

Dziennikarkę pożegnał na portalu X m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia: "W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że «nie ma dzieci, są ludzie». Pokazywał różnicę pomiędzy «słuchać», a «wysłuchać». Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!" – napisał w mediach społecznościowych Hołownia.

